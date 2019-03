Tristan Verheijen kiest komend seizoen voor nationaal niveau

De menner uit Weert staat bekend als een bloedfanatieke sportman maar, na twee deelnames aan een wereldkampioenschap kiest hij ervoor om de tijd te nemen voor zijn nieuwe span.

Verheijen legt uit: “Vorig jaar hebben we besloten om ruimte te maken voor jong talent. Het is een uitdaging om een jong paard op te leiden van niets tot hoog niveau. Dat is heel mooi werk wat ik graag doe, maar het kost tijd. De trainingen laten zien dat er veel potentie is, maar we zijn nog niet op internationaal niveau. Ik wil mee kunnen doen om de prijzen en zover zijn we nog niet. Als de paarden er klaar voor zijn komen we dit seizoen op de nationale wedstrijden in actie.”