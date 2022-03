Trotse kampioenen tijdens DK Dressuur-Vaardigheid Oost

Het waren zeer geslaagde kampioenschappen, waar de districtsvertegenwoordigers druk tussen de twee locaties heen en weer pendelden, om zich op de hoogte te houden van het verloop van de wedstrijden. Zij reikten namens Mendistrict Oost ook de prijzen uit.

In de klassen dressuur M en ZZ tweespan pony’s waren er helaas niet genoeg deelnemers om een kampioen te huldigen. Erg jammer voor de deelnemers, te weten Wim van de Brink, Annette Nijenhuis en Ischa Vink. Het was dan misschien geen kampioenslint maar tot zijn vreugde kreeg Wim van de Brink wel een eerste prijs uitgereikt!

Alsof het niets is, reed Jeugd EK teamlid Evy van Oort ‘gewoon’ tussen de volwassenen mee en ging er vandoor met de kampioenstitel bij de enkelspan pony’s, klasse B.

Een ander bekend gezicht was Esther Budde, maar we kennen haar als trouwe groom en partner van meervoudig Nederlands Kampioen en medaillewinnaar tijdens de WK’s van 2019 en 2021, Melanie van de Bunt. Ook Esther kan zich nu kampioen noemen bij de tweespan pony’s in de klasse B!

Kampioenen Dressuur

De uitslagen!

Enkelspan pony Klasse B

Kampioen Evy van Oort, reservekampioen Femke Boot

Enkelspan pony klasse L

Kampioen Miriam van Oort, reservekampioen Sjanne Uittenbogert

Enkelspan pony klasse M

Kampioen Ruud Donker

Enkelspan pony klasse Z/ ZZ

Kampioen Marije Willemsen, reservekampioen Manoek van Ewijk

Tweespan pony’s klasse B

Kampioen Esther Budde, reservekampioen Geert Berenschot

Enkelspan paard klasse B

Kampioen Koen Wilhelm, reservekampioen Niels Jonkers

Enkelspan Paard klasse L

Kampioen Melissa Wiemer, reservekampioen Jurgen Bolt

Enkelspan paard klasse M/Z

Kampioen Huib Goetheer, reservekampioen Bouke Grijpstra

Enkelspan paard klasse ZZ

Kampioen Hans Ouwersloot

Kampioenen Vaardigheid

Enkelspan pony klasse L

Kampioen Marius Montauban, reservekampioen Irma Bolt- Elferink

Enkelspan pony klasse M/Z en ZZ

Kampioen Lisanne van Meerten, reservekampioen Ranita Jansen

Tweespan pony’s klasse L/Z en ZZ

Kampioen Ischa Vink, reservekampioen Ophelie Vegterlo

Sulky’s klasse L/Z en ZZ

Kampioen Fenna Hendriks, reservekampioen Lysanne Goedkoop

Enkelspan paard klasse L

Kampioen Denise van den Brink

Enkelspan paard klasse M/Z en ZZ

Kampioen Jeannette Veldboom- Buiten, reservekampioen Albert Hooyer

Klik hier voor de uitslagen in Hierden (paarden)

Klik hier voor de uitslagen in Nijkerk (pony’s)

Klik hier voor het fotoalbum van Jan Schrijver