Tryon 2018: Koos de Ronde piekt in marathon, Chardons stellen teleur

Marathon té zwaar

Koos de Ronde startte als eerste van het Oranje team in de acht hindernissen tellende marathon, waarin hij in vier hindernissen de snelste tijd neerzette: “Ik had natuurlijk wat goed te maken na mijn dressuur van gisteren,” vertelt de Nederlands Kampioen. “Ik ging voor de marathon, je moet natuurlijk een beetje geluk hebben, maar dat het dan lukt is gewoon gaaf. De marathon was echt té zwaar voor de paarden. Het was zo heet en er was ondanks vele verzoeken te weinig gedaan. Juryleden zijn geen praktijkmensen en het is jammer dat dat ze niet willen luisteren naar de rijders.”

Door het stof

IJsbrand Chardon vergaloppeerde zich in de eerste hindernis, waar hij 20 strafpunten aangerekend kreeg voor het rijden van een verkeerde poort: “Mijn span was in topvorm en ik wist dat Koos goed was gefinisht, dus ik kon vrij rijden. In hindernis één was ik gewoon te gretig en ik ben op mijn gezicht gegaan. Ik moest natuurlijk aanvallend rijden, anders had het geen zin. Ik heb er ook geen spijt van , maar ben natuurlijk wel flink door het stof gegaan, want ik kwam hier om goud te pakken.”

Zuur

Ook Bram Chardon had een kleine hapering in de eerste hindernis waarbij hij kostbare seconden verloor: “Ik reed niet om te winnen, maar om mijn plek vast te houden. In hindernis vier reed ik iets te ruig naar binnen waardoor ik de eerste bocht niet haalde en ik van mijn route afweek. Ik zocht direct de B-poort en reed daarbij door de verkeerde kant van de D-poort. Zowel mijn grooms als ik hadden dat niet door. Dit kostte me 20 strafpunten en dan weet je dat de wedstrijd over is. Het is gewoon zuur dat zowel mijn vader als ik niet hebben kunnen bereiken wat we voor ogen hadden, zeker als je ziet wat we er allemaal voor gedaan hebben.”

In het landenklassement staat gastland Amerika op goud met 15 punten voorsprong op het Belgische team. Nederland staat op brons met iets meer dan 3 punten verschil op België, zodat het brons mogelijk nog omgezet kan worden naar zilver.

Koos de Ronde is na zijn sterke marathon opgeklommen naar de vierde plaats in het tussenklassement. Het verschil tussen de op brons staande Simonet en De Ronde is minder dan een bal, zodat er voor De Ronde een mogelijke medaille in het verschiet ligt.

De Zwitser Jérôme Voutaz reed zijn snelle Freibergers naar de tweede plaats in de marathon, voor Boyd Exell die een foutloze marathon reed.

Voor Christoph Sandmann eindigde de marathon in hindernis vijf toen zijn linkerachterpaard viel. Het dier werd uitgespannen en direct veterinair verzorgd en maakt het momenteel weer goed.

Klik hier voor de uitslagen.