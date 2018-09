Tryon 2018: marathontraject ingekort

Door het inkorten vindt de marathon grotendeels plaats op het terrein waar de eventingruiters hun cross country reden. Het A-traject is nu 2,925 meter. Het eerste vierspan start om 10.45 uur in het B-traject, dat 8.230 meter lang is. De toegestane tijd is verhoogd van 36 naar 45 minuten.

