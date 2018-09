Tryon 2018: Nederland toch op zilver na de marathon

Bram is 15e in de marathon en zijn resultaat telt nu mee in plaats van dat van Ijsbrand. Het Nederlandse team staat hierdoor op zilver met 14,14 punten achterstand op het leidende Amerikaanse team. De Belgische equipe staat echter met slechts 1,11 punten verschil met Nederland op brons, waardoor het een zeer spannende strijd belooft te worden in de vaardigheid, die om 20.30 uur Nederlandse tijd van start gaat.

