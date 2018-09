Tryon 2018: Vierspanteam wint zilver

Verwarring over teamuitslag

Het was vooral de tegenslag in de marathon die de Nederlanders van het goud hield. Vader en zoon Chardon kregen te veel fouten waardoor ze uit de top van klassement vielen. Koos de Ronde revancheerde zich met de winst in de marathon voor zijn mindere dressuurproef, maar dat was niet genoeg voor het teamresultaat. In de uren na de marathon ontstond er nog zeer vervelende verwarring over de teamuitslag die diverse malen gewijzigd werd. Uiteindelijk werd duidelijk dat Nederland op de tweede positie stond na de marathon op behoorlijke afstand van de Amerikanen.

In de afsluitende vaardigheid werd het weer spannend toen Bram Chardon een superieure foutloze rit reed en ook IJsbrand de schade beperkt hield tot enkele strafpunten. Daarmee kwam de druk te liggen op de Amerikanen, maar de oppositie hield stand en het werd zilver voor Nederland. De foutloze rit van Bram bleek wel genoeg voor de winst in de vaardigheid, waardoor er toch nog een keer het Wilhelmus klonk in het menstadion.

Teleurstelling

Sinds 2008 won Nederland alle internationale landenkampioenschappen bij de vierspannen. Bondscoach Harry de Ruijter is dan ook zichtbaar teleurgesteld. “Als je gewend bent dat je goud wint, dan is het moeilijk om zilver te accepteren. Maar als je een goede winnaar bent, moet je ook een goede verliezer zijn en dat zijn we. Het doet wat pijn, maar we komen wel terug.”

Moeilijke vaardigheid

Na de vaardigheidsrit van IJsbrand Chardon was Nederland al zeker van zilver, om uitzicht te houden op goud moest Koos de Ronde als laatste eigenlijk foutloos rijden. Dat lukte helaas niet, waarmee hij de Amerikanen net teveel speelruimte bood. “Het was een moeilijk parcours, met veel wenden en draaien. De bodem was ook niet echt fijn waardoor de kar erg gleed. Als je meer power hebt, krijg je ook meer sliding met de kar. Ik liep halverwege iets achter op de tijd en moest daarom doorrijden, daardoor kreeg ik op het laatst nog een balletje. Dat was jammer”, sluit De Ronde af. Een vierde plaats in het individuele klassement werd zijn deel.

Wilhelmus voor Bram

Met zijn superieure rit in de vaardigheid, won Bram dit onderdeel afgetekend. Voor Chardon jr betekende deze foutloze ronde zichtbaar veel. “Dit bewijst dat ik helemaal klaar was voor de WEG. De marathon was echt pech. Het team was in goede vorm. De paarden waren ook snel hersteld na de marathon. Ook vandaag voelden ze geweldig aan.

Vooraf hebben we gezegd dat we een gouden medaille mee naar huis willen nemen. De marathon was een nachtmerrie voor Team Chardon. We hebben de hele nacht wakker gelegen van het resultaat in de marathon. Het was natuurlijk mijn allereerste Wereldruiterspelen. Ik wilde de positie die ik hier verdiend had ook bewijzen. Voor het goud was het noodzaak dat ik vandaag nul zou rijden. Als dat lukt is het een hele ontlading voor mij en het team. Dat moet nogmaals duidelijk maken dat ik er echt klaar voor was. Het team stond echt onder druk. Om dan dit te laten zien is een enorme kick en daar ben ik ontzettend trots op.”

WK 2020

Volgend jaar staat er voor de menners het Europese kampioenschap in Donaueschingen op de kalender. In 2020 wordt in het Nederlandse Kronenberg het volgende wereldkampioenschap verreden.

Uitslag landenwedstrijd WK Tryon

GOUD – Verenigde Staten, 353.39

ZILVER – Nederland, 356.79

BRONS – België, 364.09

Uitslag WK Vierspannen Tryon, individueel

GOUD – Boyd Exell (Aus), 154.14

ZILVER- Chester Weber (USA), 163.38

BRONS – Edouard Simonet (Bel), 174.15

4) Koos de Ronde (Zwartewaal), 180.00

9) Bram Chardon (Den Hoorn), 194.35

10) IJsbrand Chardon (Den Hoorn), 198.12

Uitslag vaardigheid WK Vierspannen Tryon

1) Bram Chardon (Den Hoorn), 0

2) Boyd Exell (Aus), 0.53

3) Chester Weber (USA), 2.77

4) Edouard Simonet (Bel), 2.83

5) Ijsbrand Chardon (Den Hoorn), 4.1

6) Koos de Ronde (Zwartewaal), 5.79

Klik hier voor alle uitslagen.