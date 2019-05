Tuigpaardkampioenen aan start tijdens Driving Valkenswaard International

Manon Veerman

De schimmel Gardenia HBC (v. Victory) haalde in handen van Harry van Middelaar al verschillende kampioenschappen binnen. Vorig seizoen won zij het kampioenschap voor fokmerries en het kampioenschap voor 6-en 7-jarige tuigpaarden. In Valkenswaard komt zij voor het eerst uit in de openklasse.

Ook in het damesnummer gaat een aantal kampioenen de strijd met elkaar aan. Een van hen is Emerson (v. Manno) van Niek Alting, gereden door Manon Veerman. Zij wist bij regionaal Noord het kampioenschap op haar naam te schrijven, waardoor ze het op kon nemen tegen de andere regionale dameskampioenen. Dit resulteerde in de prachtige titel Hippiade Kampioen Damesnummer. Kampioen van regio Midden/West/Zuid Pien Jansen en Wildrose F (v. Manno) was een van de concurrenten en komt eveneens in Valkenswaard aan de start.

Bij de tweespannen zijn alle ogen gericht op de winnaar van de meerspannen competitie van vorig seizoen, Leendert Veerman.

