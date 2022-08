Twee nieuwe hindernissen tijdens kampioenschappen Tilburg

De vrijwilligers van Menvereniging De Postkoets zijn druk bezig de wedstrijdterreinen in te richten, waaronder de zeven hindernissen van de marathon.

Twee daarvan zijn compleet nieuw. Parcoursbouwer Berry van den Bosch heeft een hindernis in de vorm van een paalgraf uitgedacht: een flinke heuvel met midden bovenop een boom en rondom de doorgangen. Daarnaast een gloednieuwe bomenhindernis waarvoor meer dan 35 palen de grond in zijn geboord. Zowel in de klasse L als in de klasse M is een speciale hindernis, alleen bestemd voor die rubriek, in de marathon opgenomen.

Vanaf 08.30 uur worden op zaterdag in drie ringen de dressuurproeven verreden. Aansluitend starten de deelnemers in de vaardigheid waarvoor naast elkaar een L- en M-parcours zijn ingericht op het hoofdterrein aan de Oisterwijksebaan.

Alle onderdelen van deze menwedstrijd zijn voor het publiek gratis toegankelijk.

Op zondag vertrekt de eerste deelnemer om 08.30 uur in het A-traject door de bossen en weilanden van Moerenburg. De hindernissen van de marathon liggen allemaal op loopafstand van elkaar aan de Broekstraat, zodat begeleiders en publiek de aanspanningen in meerdere hindernissen tegelijk kan volgen.

De prijsuitreiking vindt tegen 17.30 uur plaats.

