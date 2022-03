Twee wedstrijden bij De Sterruiters in Haaksbergen

De dressuur–vaardigheid wedstrijd op maandag 18 april is opengesteld voor alle klassen, inclusief impulsrubriek.

De SWM vindt plaats op zaterdag 25 en zondag 26 juni en is opengesteld voor de klassen L, M, Z, impuls en een jonge paarden rubriek. De camping is voorzien van stroom en sanitaire voorzieningen, stalling voor de paarden is in de buurt te bespreken.

Er wordt een nieuwe hindernis gebouwd in het bos, zodat alle hindernissen bij elkaar liggen en goed te volgen zijn door het publiek. Het publiek is van harte welkom om de menners aan te moedigen; toegang is gratis.

Inschrijven kan via Mijn KNHS en de impulsrijders door het sturen van een e-mail.

