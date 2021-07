Tweedaagse SWM Ysselsteyn wordt eendaags meetmoment

De SWM die op 7 en 8 augustus gepland stond, was tevens als selectiewedstrijd bedoeld voor de KNHS – kampioenschappen, maar wordt nu omgezet naar een eendaags meetmoment op zondag 8 augustus zonder publiek, zonder dressuurproef en zonder overnachtingsmogelijkheid. Er wordt een vaardigheidsparcours opgezet en een volwaardige marathonproef.

Dressuurproef

Mendistrict Zuid heeft Menvereniging Parcival in Heesch gevraagd om op hun mooie terrein voor de SWM menners een dressuurdag te organiseren. Deze wordt verreden op zondag 1 augustus. Het resultaat van de dressuur telt mee voor de selectie voor de KNHS – kampioenschappen. Het is echter niet verplicht om zowel in Ysselsteyn als in Heesch te starten.

Omdat ‘we’ er toch zijn is er daarnaast een mogelijkheid om in Heesch een oefenvaardigheid te rijden, niet-meetellend in het eindresultaat voor selectie.

Rijders die niet deelnemen aan selectie zijn ook uitgenodigd om deel te nemen aan één of beide onderdelen. Er zijn nog voldoende startplaatsen beschikbaar.

Mendistrict Zuid en de organiserende verenigingen verzoeken de deelnemers met klem de aanwijzingen met betrekking tot de gestelde coronamaatregelen op te volgen.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven voor 8 augustus in Ysselsteyn

Klik hier voor meer informatie en inschrijven voor 1 augustus in Heesch