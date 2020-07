Tweede jeugdtrainingsdag Mendistrict Oost in Haaksbergen

De training wordt aangeboden in de onderdelen dressuur, vaardigheid en marathon. De instructie wordt verzorgd door Jeanette en Wim Veldboom (dressuur), Herman ter Harmsel (vaardigheid) en Raymond Letteboer (marathon).

Er is een mogelijkheid om je eigen dressuurproef te rijden en te laten beoordelen door Wil van Hulst.

De kosten voor deelname aan het gehele dagprogramma is € 10,- per combinatie, waarbij je met inschrijven doorgeeft:

– je leeftijd en spansoort

– in welke klasse je start met dressuur en vaardigheid (en de spoorbreedte) of in welke klasse je samengesteld rijdt.

– Menners die willen wisselen van pony of koets.

Tijdens alle drie de onderdelen is het dragen van een helm verplicht en een bodyprotector wanneer je hindernissen wilt rijden. Deelnemers met een sulky rijden alleen dressuur en vaardigheid. Neem je eigen oortjes mee om in te pluggen in de geluidsset van de instructeur.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven via het mailadres

Ook de Bixie jeugd doet deze dag mee. Heb je interesse in de rubriek voor de allerjongste menners, neem dan contact op met Monique Rotman via moniquerotman@hotmail.com.

Uiteraard houden we die dag rekening met de dan geldende richtlijnen van de KNHS en het RIVM.