Tweede minimarathon Nijkerk nu ook voor jeugd en impulsrubriek

Anders dan bij de grote men-indoorwedstrijd van Nijkerk die in november verreden werd, kunnen nu ook impuls- en jeugdrijders zich opgeven.

De deelnemers worden ingedeeld in blokken van vijf rijders en rijden twee keer hetzelfde parcours, dat uit kegelpoorten en twee of drie hindernissen bestaat. De resultaten van beide parcoursen worden bij elkaar opgeteld en vormt het eindresultaat. Er is dus geen finale.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven via de website van menvereniging De Lange Boom