Tweede plaats voor Rudolf Pestman in Pau

Rudolf Pestman

“Ik heb begin van dit seizoen niet kunnen rijden en ik wilde perse na het WK nog een wedstrijd starten met Diesel,” vertelt Pestman. “Het was een landenwedstrijd voor enkelspannen, maar doordat het zo laat in het seizoen viel, lukte het niet om een collega mee te krijgen om een team te vormen, dus ben ik alleen gegaan.”

Uiteindelijk kwamen er zeven enkelspanrijders aan de start. Naast Pestman was de Britse Karen Scott-Barrett de enige buitenlandse en vormden de Fransen het enige team.

De internationale menwedstrijd maakte evenals voorgaande jaren deel uit van de hoog aangeschreven eventingwedstrijd, waarbij alle faciliteiten en aankleding voor zowel de ruiters als de menners top geregeld waren.

“De dressuur liep heel goed met Diesel. Ik ben heel erg tevreden. Hij was goed bij de les en ik kreeg de punten die ik had verdiend,” licht Pestman toe. Vanwege het grote aantal eventingruiters werd de vaardigheid op zaterdagavond in de hoofdpiste verreden onder lamplicht: “Ik ben gelukkig gewend om in het donker te trainen,” lacht Pestman. “Het lichtscherm was aan en we konden de avond van te voren ook al verkennen dus we wisten waar de schaduw viel. Het was een heel mooi parcours, ik had de handen goed vol. Niemand bleef foutloos, ik had alleen tijdsoverschrijding.”

Op zondagmiddag gingen de enkelspanrijders van start in de marathon met zeven mooie, maar technische hindernissen waarbij de Amerikaanse WK-parcoursbouwer Richard Nicoll een groot aantal opties had ingebouwd. Pestman werd derde in dit onderdeel en wist hiermee zijn tweede plaats na de dressuur en de vaardigheid vast te houden. Winnaar van de marathon op het WK in Kronenberg Jean Michel Olive won de marathon en de vaardigheid in Pau en eindigde op de derde plaats, voor Karen Scott-Barrett.

Marion Vignaud won in Pau met de 8-jarige KWPN ruin First Quality (v. Gribaldi)