Tweede selectiemoment Zuid verreden in Boxtel

Door de hevige wateroverlast in het zuiden waren het spannende dagen voor de organisatie of de wedstrijd door kon gaan. Gelukkig veranderde het weer enkele dagen voor aanvang en droogden de terreinen prima op en was de bodem goed te rijden. Het vaardigheidsparcours en de zes hindernissen lagen er prachtig bij; waren ruim en goed voorwaarts te rijden dus dat gaf weinig problemen.

Aangezien deze wedstrijd verschoven was op de kalender moest het parkeerterrein gedeeld worden met de zwembadbezoekers. De bezoekende BOA – inspecteur complimenteerde de organisatie en daarmee de deelnemers voor het goed opvolgen van de aanwijzingen met betrekking tot de coronaregels.

De menners waren uiteraard gebrand op een goed eindresultaat voor de selectie. Er ontstond een hevige, sportieve strijd in de diverse rubrieken waarin de onderlinge verschillen erg klein waren. Het ontbreekt sommige deelnemers toch nog aan wedstrijdritme of wedstrijdervaring en daardoor vonden enkele rijders hun waterloo in de relatief eenvoudige waterhindernis. Dat leverde hen soms een nat pak op, maar gelukkig zonder ernstige gevolgen.

In de goedgevulde jeugdrubriek was duidelijk progressie te zien door de extra trainingen en zij presteerden uitstekend.

Gelukkig krijgen sommige onfortuinlijke menners nog een kans zich te bewijzen tijdens de laatste selectiewedstrijd in Ysselsteyn op 8 augustus waarna de selectie bekend gemaakt gaat worden.

