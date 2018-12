Tweede wedstrijd om de Twente Cup op 8 december

De wedstrijd, georganiseerd door L.R. De Eschruiters wordt verreden bij Manege De Vossenbos in Wierden.

Onder leiding van parcoursbouwer Arjan KleinJan wordt er een mooi uitdagend parcours neergezet, die voor iedereen goed te rijden is. Dit jaar is er ook weer een jeugdrubriek.

De startlijsten zijn inmiddels bekend en om 9.00 uur start de eerste rubriek.

Klik hier voor meer informatie en de startlijsten