Tweespanmenner Marc Dieleman overleden

Naast dat Marc actief was als menner, fokte hij springpaarden, zette zich in voor de Lipizzanerfokkerij van Jan De Clerck (DOMO) in Waasmunster én was betrokken bij de organisatie van de internationale menwedstrijd in Wachtebeke. Jarenlang was dit één van de betere internationale menwedstrijden in België. In juni 2011 liep Marc een bekkenbreuk op tijdens de menwedstrijd in Saumur en haalde daarmee de krant.

De begrafenis van Marc is op zaterdag 22 februari om 11:00 uur in St-Niklaas.

Het Hoefnet team wenst familie, vrienden en overige naasten veel strekte met dit verlies.

Bron: Hippo Revue (Mark Wentein)

Marc Dieleman in actie op de CAI Beekbergen in 2005