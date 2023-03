Tweesterrenwedstrijd in Flyinge ter voorbereiding op EK Jeugd 2024

Aan het Baltisch kampioenschap kunnen menners uit Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland, Estland, Letland en Litouwen meedoen. De tweesterrenwedstrijd is open voor alle FEI-rijders. De organisatie is druk in de weer met de renovatie van het terrein, zodat de aanpassingen tijdens de wedstrijd van dit jaar getest kunnen worden.

De tweesterrenwedstrijd staat op de kalender van 19 tot en met 23 juli 2023. Het EK Jeugdmennen vindt plaats van 22 tot en met 28 juli 2024.

