Uit de schaduw: Maurits Hallo

Maurits Hallo kreeg op zijn zevende verjaardag een cap cadeau, om op paardrijles te kunnen gaan. Zijn moeder reed paard in Nootdorp maar omdat dat voor Maurits iets te ver van huis was, ging hij naar Manege Chardon. In de jaren dat hij paardrijles had, kwam hij er al snel achter dat de klusjes rondom het houden van paarden meer zijn ding was. “Ik was vaak te vinden bij Manege Chardon als ik uit school kwam en ook in de schoolvakanties hielp ik graag.”

Begin tot nu

Maurits is vanaf het begin van de mencarrière van Bram Chardon zijn vaste groom én zijn beste vriend. Dat is in de loop der jaren nooit veranderd: “Toen Bram nog nationaal reed waren we regelmatig op zaterdag en zondag van huis, maar niet dagenlang zoals nu”, vertelt Maurits.

Ze beleefden samen Bram’s eerste wedstrijden met zijn tweespan pony’s, gevolgd door veel mooie EK’s en WK’s in het vierspanmennen, met pony’s en paarden. Maurits kijkt enorm uit naar de Wereldbekerfinale in Leipzig en het Wereldkampioenschap in Pratoni del Vivaro later dit jaar.

Maurits Hallo en Bram Chardon zijn van jongs af aan bevriend

Hallo Transport

Na zijn opleiding Transport en Logistiek heeft Maurits een tijd in loondienst gewerkt. Inmiddels heeft hij zijn eigen transportbedrijf: Hallo Transport. “Dat is moeilijk én makkelijk te combineren met de wedstrijden van Bram”, vertelt hij. “Je kunt natuurlijk zelf je dagen indelen, maar als je niet werkt heb je geen inkomsten. Daarom ben ik soms later op wedstrijd, of ik sla er één over. Maar dat laatste doe ik liever niet.”

Hij legt uit: “Bram, zijn zus Lianne en ik zijn als team zijnde niet makkelijk te verslaan. We gaan altijd voor de winst en we zijn in de loop der jaren super op elkaar ingespeeld geraakt.”

Vriendschap

Op wedstrijd houdt Maurits zich bezig met de tuigen, koetsen, is backstepper in de marathon en hij rijdt de vrachtwagen. “Bram en ik zijn beste vrienden. We spreken elkaar dagelijks, face-to-face of aan de telefoon.”

Ondanks dat Maurits vanaf jonge leeftijd betrokken is bij de mensport, heeft hij zelf nooit willen mennen. “Het paardrijden bleek al snel niks voor mij. De klusjes eromheen vind ik veel leuker. Het is supermooi hoe Bram bezig is met het bedrijf en de sport. Ik heb mijn eigen bedrijf en ik sport ongeveer vier keer per week. Daar heb ik het druk genoeg mee. Bram en ik praten veel over onze zakelijke activiteiten en de sport.”

Verder zijn Bram en Maurits regelmatig samen in de sportschool te vinden, zodat ze sterk en fit blijven. “We verwachten het optimale van de paarden, dus dan moet je zelf ook fit voor de dag komen. En zo’n koets optillen in de marathon, zodat we de hindernis niet raken, vergt behoorlijk wat timing en kracht!”

Maurits Hallo staat achter op de koets in de marathon

WK Lipica 2011

“Als ik een hoogtepunt zou moeten kiezen, dan vond ik het WK in Lipica 2011 de allermooiste”, bedenkt hij zich. “Het was Bram zijn allereerste WK en we waren ontzettend blij dat we mochten gaan. Jan de Boer en Michael Brauchle waren toentertijd Bram’s grootste concurrenten. Jan won de dressuur, Bram werd vijfde. Na de marathon stond Bram één bal voor maar hij had stalen zenuwen en reed foutloos in de vaardigheid. Daarmee werd hij wereldkampioen, terwijl we daar van tevoren niet over hadden durven dromen.”

Ook het EK in Donaueschingen 2019, waar Bram individueel goud won, het winnen van het wereldbekerseizoen 2018/2019 en de gouden medaille (individueel en met het team) op het EK in Budapest staan op de lijst met hoogtepunten van Maurits.

Bram Chardon en Maurits Hallo wonnen goud op het WK Ponymennen in 2011, 2013 & 2015

Mentaliteit

Met hoogtepunten komen ook dieptepunten naar voren. “Dat was de Wereldruiterspelen in Tryon (USA). Bram en IJsbrand gingen daar allebei heen en het was nogal een organisatie om alles naar de andere kant van de wereld te vervoeren. In de marathon reed niet alleen Bram, maar ook IJsbrand fout. Dat was zo’n ontzettend grote teleurstelling.”

Maurits kan daar nog steeds van balen: “We zitten met zijn drieën op de koets: zes ogen die hadden moeten zien dat we de verkeerde poort pakten! Ik vind fout rijden echt nog veel pijnlijker dan omkiepen.” Maar Bram herstelde zich en bleef de dag erna foutloos in de vaardigheid. IJsbrand liep slechts twee strafpunten op. “Hoe ze dat hebben gedaan zegt veel over hoe sterk ze mentaal zijn en hoe het team zich heeft herpakt. Maar als ik in Bram zijn schoenen had gestaan, weet ik niet of ik hetzelfde had kunnen doen.”

Maurits haalt nog een voorbeeld aan: “Ik kan me ook nog herinneren dat we in Nebanice (Tsjechië) ooit omkiepten in hindernis 1… wedstrijd voorbij. Maar als je met zijn allen die dieptepunten meemaakt en verwerkt, dan zijn de successen dubbel zo mooi.”

Blik vooruit

Op dit moment kijkt Maurits het meest uit naar de Wereldbekerfinale in Leipzig, dat laat in het seizoen, van 6 tot en met 10 april, plaatsvindt. “Omdat het afgelopen seizoen veel indoorwedstrijden niet doorgingen, is het een raar seizoen geweest. Doordat Bram Genève won heeft hij zich gekwalificeerd voor de finale, maar eigenlijk had IJsbrand natuurlijk ook in Leipzig moeten rijden.’

Daarnaast moet Bram zich voorbereiden op het WK in het Italiaanse Pratoni del Vivaro in september. Hij moet dus zijn indoor – én outdoor span in topconditie hebben. Dat is intensief, maar we gaan absoluut voor de winst!”

Klik hier voor meer informatie over de Wereldbekerfinale in Leipzig

Klik hier voor meer informatie over het WK in Pratoni del Vivaro

Maurits Hallo

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.