Uitstekende Nederlandse resultaten tijdens zwaar CAI Nebanice

Overmacht

Het werd voor de rijders een uitdaging om goede resultaten neer te zetten in de drie onderdelen. De organisatie deed er werkelijk alles aan om het iedereen zo comfortabel mogelijk te maken door modder weg te slepen, het meest gebruikte pad op de camping van extra grip te voorzien door middel van kiezelstenen en gratis stro en zaagsel te leveren voor de stallen. Het was echter vechten tegen de bierkaai.

De wedstrijd ging door volgens plan, ondanks dat sommige rijders al voor aanvang van de wedstrijd naar huis vertrokken en nog veel meer na de dressuur, vooral onder de Duitse deelnemers. Er waren uiteindelijk niet veel menners die alle drie de onderdelen voltooiden. Ondanks het harde werk van de organisatie waren er veel deelnemers die de risico’s die de modder met zich mee bracht niet wilden nemen.

Nederlanders doen goede zaken

De zware omstandigheden weerhield de Nederlanders die de wedstrijd uitreden niet van goede resultaten. Saskia Siebers stuurde Axel in de dressuur en marathon naar de eerste plaats, bleef dubbel foutloos in de vaardigheid en won de 3* – wedstrijd bij de enkelspan paarden.

Rens Egberink had een druk programma met twee aanspanningen in de tweespannen paarden in de 2* – wedstrijd. Hij stuurde ze naar een knappe tweede en derde plaats, met iets meer dan één punt achter de Tsjechische Michaela Chyliková die de wedstrijd op haar naam zette.

Bram Chardon won de dressuur en de vaardigheid bij de vierspannen en nam in de marathon plaats achter de Belg Glenn Geerts. Daarmee was hij de winnaar van het overall klassement, gevolgd door de Duitser Michael Brauchle op de tweede plaats en Glenn Geerts op drie.

Egberink behaalt driesterren - status

Door zijn deelname in Nebanice is Rens Egberink gepromoveerd naar de 3* – wedstrijden en mag starten in de CAI 3* – wedstrijd van de DVI in Valkenswaard, die volgende week plaatsvindt op de terreinen van Boyd Exell.

Egberink is er blij mee: “Ons doel is bereikt. De paarden waarmee ik rijd zijn van Alfons Engbers en we hebben beide spannen meegenomen om ons te kwalificeren voor 3* – wedstrijden, met name Valkenswaard.

Beide spannen zijn nog jong; Kulano en Jaemon zijn zes en zeven jaar en hebben nu in totaal drie wedstrijden als span gereden. Jean-Pierre en Hielke zijn zeven en negen jaar oud, maar voor hen was dit de eerste wedstrijd samen.

Tijdens het losrijden voor de dressuur waren we al doorweekt van de regen. Na de dressuurproef met het eerste span zagen we er verschrikkelijk uit. Snel de paarden verzorgen, de presentatiewagen zo goed mogelijk schoonspuiten, het tweede span ervoor en dan zelf nog snel omkleden voor we de tweede proef konden gaan rijden.

De baan werd steeds zwaarder en na de eerste dag heeft de organisatie de ring een stukje verlegd, zodat de resterende tweespannen en de vierspannen op de tweede dressuurdag niet opnieuw over die kapotgereden, zware AC-lijn en hoefslag hoefden te rijden.”

Egberink vervolgt: “De marathon was erg zwaar. Het A-traject werd verlegd van zandpaden naar de straat; hindernis 7 was al uit de wedstrijd gehaald en we kregen twee minuten extra tijd voor het B-traject, maar de paarden hadden nauwelijks de mogelijkheid om op adem te komen. Het jongste span deed het desondanks heel prima, het tweede span moet nog wat meer een team worden.”

“In de vaardigheid moest ik met Jeamon en Kulano als eerste na de enkelspannen rijden, dus je hebt nog weinig idee hoe hard je moet rijden. Ik begon veel te enthousiast, reed ver binnen de tijd, maar maakte daardoor teveel fouten. Daardoor gaf ik de overwinning weg, die eigenlijk binnen handbereik lag. Met het andere span heb ik rustiger gereden, had nog steeds veel tijd over, maar maakte minder fouten.”

Hij kijkt uit naar Valkenswaard: “De paarden zijn super uit Nebanice gekomen en goed hersteld. In Valkenswaard komt mijn ‘eerste’ span: Jeamon en Kulano aan de start, waarmee ik in de dressuur op drie-sterrenniveau een nette klassering zou moeten kunnen behalen. Ik heb er heel veel zin in!”

