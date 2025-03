Update KNHS Menforum: Wijziging maximale leeftijd sulkyrijders teruggedraaid

Voor de enkelspan ponyrubriek is er al jaren een minimale stokmaat van 110 cm voor de SWM klasse L en M opgenomen in het wedstrijdreglement. Voor de meerspannen SWM klasse L en M is nog geen minimale stokmaat voor meerspannen opgenomen. Met ingang van 1 april 2027 wordt de minimale stokmaat voor meerspannen SWM klasse L en M 100cm. Voor de SWM klasse Z volgt de KNHS de FEI, deze blijft daardoor zoals beschreven.