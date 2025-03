Update over organisatie WK Jonge Menpaarden 2025

Het bidproces is daarom heropend en Kisbér-Aszar (HUN) heeft zich momenteel al beschikbaar gesteld. Zij stellen voor het WK Jonge Menpaarden dit jaar van 1 tot 3 augustus te organiseren.

Franse federatie

Hoefnet had erover contact met de Franse federatie. “Op 4 december heeft de organisatie van Le Pin de FEI geïnformeerd dat ze niet in staat zijn om het WK Jonge Menpaarden in 2025 te organiseren. Op 24 december heeft de Franse federatie aan de FEI voorgesteld om de terugtrekking van Le Pin te compenseren door dit FEI kampioenschap, met zijn bijbehorende uitdagingen, voor het derde achtereenvolgende jaar te organiseren.”

“We hebben de FEI verzocht om de kosten van de FEI Officials te minimaliseren, met ideeën die passen binnen de geldende regels. De FEI bedankte ons. Op liet op 14 februari lieten ze weten dat de FEI Driving Technical Committee het voorstel afwees en dat de FEI de inschrijving voor dit kampioenschap zou heropenen.

“Tegelijkertijd hebben we veel suggesties opgebracht om het WK Jonge Menpaarden te verduurzamen. Zo hebben we ons verdiept in de herziening van de FEI regels en de nieuw opgerichte FEI Driving Young Horses werkgroep. We hopen dat de situatie snel wordt opgelost en dat het kader van dit kampioenschap in de toekomst beter zal zijn.”

