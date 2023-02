Utrecht: Kim de Groot grossiert in winstpunten en oranje linten

Kim de Groot met de jonge Gelderse merrie Nareska

Gelderse merries

Voor Kim de Groot was het een thuiswedstrijd en ze maakte goede sier met haar Gelderse merries. De jonge Nareska (v:Danser) toonde zich op haar best en in de grote baan. Met een score van 206,5 reed Kim haar naar de overwinning in de klasse B. Ze moest die plek ex aequo delen met haar zus Shanna, die Iareska -de moeder van Nareska- ook naar 206,50 punten reed. In de proef in de kleinere baan bleef Shanna Kim met een puntje voor en waren de dames respectievelijk eerste en tweede. ’s Middag kwam Kim opnieuw aan start. Dit keer met haar routinier Gerritje (alias Gareska) in de klasse M. Daar was ze in het sterke deelnemersveld opnieuw de beste en won beide proeven met scores boven de 200 punten.

Frank Brakenhoff ging met armen vol prijzen naar huis

Ups en downs bij de pony's

Het niveau bij de pony’s was wat wisselender. Vooral in de hogere klassen kon de jury niet altijd hoge punten kwijt. Frank Brakenhoff was de meest succesvolle deelnemer bij de pony’s. Met Mr.Jack won hij een proef in de klasse L. ’s Middags spande hij Mr.Jimmy in en pakte daarmee een eerste en een tweede prijs in de klasse Z. Marit de Hoop maakte een mooie come-back in de klasse M. In de grote ring scoorde 194 punten voor haar proef en won.

De dag werd afgesloten met de tweespan pony’s. Jelle Leliveld reed zijn jonge span Sam en Playboy in beide proeven naar de overwinning met prachtige scores (203,5 en 214 punten).

