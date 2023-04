Vaardigheid terug van weggeweest in Barsingerhorn

Op woensdag 28 juni organiseert Bucephalus Barsingerhorn een avondwedstrijd dressuur en vaardigheid. De wedstrijd is opengesteld voor alle spansoorten van B tot en met ZZ. Uiteraard is ook deze wedstrijd weer opgesteld voor de hobbyklasse en de jongste menners, met de bixie en de jeugdrubriek.

Op 19 juli en 10 september zijn er weer dressuur en vaardigheidwedstrijden.

Je kunt inrijden op onze 20 x 40 meter binnenbaan met Zorgdragerbodem, je rijdt de dressuurproeve op onze eb en vloed 30 x 60 meter binnenbaan en de vaardigheid wordt buiten uitgezet op onze 45 x 75 meter buitenbaan met Zorgdragerbodem.

Startpashouders moeten even opletten bij het inschrijven: de dressuur en vaardigheid staan los van elkaar in MijnKNHS. Voor beiden geef je je dus apart op.

Hobbyrijders kunnen inschrijven via e-mail.

