Vader en dochter Letteboer winnen Twente Cup.

Parcoursbouwer Richard Becker had een mooi en snel finale-waardig parcours gebouwd. De dag begon met de vaste gastrubriek trekpaarden, die gewonnen werd door Wynanda Kroeze, gevolgd door de overige rubrieken met aan het eind van de dag de vierspan pony’s en – paarden. Bij de vierspan pony’s trok Marijke Hammink aan het langste eind en Anthonie ter Harmsel was als enige deelnemer, maar niet minder verdiend, winnaar bij de vierspan paarden door twee mooie rondes neer te zetten.

’s Avonds streden de beste vijf menners van elke rubriek in de finale, waarbij Lotte Letteboer zich winnares mocht noemen in de jeugdrubriek en de wisselbeker in ontvangst mocht nemen.

Bij de enkelspan pony’s hadden zich door een ex aequo, zes in plaats van vijf deelnemers geplaatst voor de finale. Larissa Reints was iedereen te snel af en won deze rubriek. Bij de tweespan pony’s stuurde Jorn Elburg zijn Welshpony’s razend snel rond en ging met de beker naar huis.

De rubriek enkelspan paarden was een spannende strijd: Henk Hans zette alles op alles om zijn titel te verdedigen maar thuisrijdster Anne Marie Evers hield het hoofd koel en zette een nog snellere tijd neer waar Theo Spit, als laatste finalist, niet meer aan kon komen.

Bij de tweespan paarden hadden zich een paar grote namen geplaatst. Titelverdediger Alfons Engbers had al drie edities op rij gewonnen maar maakte helaas een fout waardoor hij strafpunten kreeg. Raymond Letteboer ging als voorlaatste de baan in en zette met zijn span een super strakke tijd neer waar de laatste rijder, Mark Weusthof, niet meer aan kon komen. Vader en dochter Letteboer hadden dus beiden een feestje te vieren!

Deze mooie wedstrijd was uiteraard niet mogelijk geweest zonder de sponsors, alle medewerkers en organisatie waarvoor een bedankje op zijn plaats is.

Raymond en Lotte Letteboer