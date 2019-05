Valkenswaard 2019: één paard afgekeurd

Koos de Ronde

De prachtig aangeklede terreinen van Exell Equestrian in Borkel en Schaft (Valkenswaard) zijn deze dagen het toneel van de enige landenwedstrijd voor vierspannen die Nederland kent. In totaal strijden 29 vierspannen tijdens de dressuur, marathon en vaardigheid om de podiumplaatsen van het individuele-en landenklassement. Daarnaast komen er 42 tweespannen aan de start.

De 14-jarige ruin Figaro A van de Belgische tweespanrijder Wim Heylen werd door de internationale juryleden en de veterinaire commissie niet goedgekeurd. Heylen komt met zijn twee overgebleven paarden gewoon aan de start.

Op donderdag bijten de tweespanrijders om 09.00 uur het spits af in de dressuur. ’s Avonds komt een groot aantal menners op een heel andere manier sportief in actie, namelijk tijdens de Bicycle Challenge. De deelnemers nemen het op de fiets in teamverband in een spiegelparcours tegen elkaar op. Gezien het succes van voorgaande jaren belooft het ook dit jaar weer een spectaculaire strijd te worden.

Op vrijdag betreden de vierspanrijders de super mooie hoofdpiste van Valkenswaard voor de dressuur. Na de prijsuitreiking van de staat er voor de tweede keer een touwtrekwedstrijd voor deelnemers en hun teams op het avondprogramma. Ook dit is weer een van de leuke items van Driving Valkenswaard International, waar sport en plezier hoog in het vaandel staan.

Klik hier voor de startlijsten en uitslagen.

Klik hier voor het fotoalbum.