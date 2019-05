Valkenswaard 2019: Exell wint dressuur, Nederlands team leidt

IJsbrand Chardon had zijn paarden in vorm. Hij toonde een mooie foutloze proef die werd beloond met 41,39 strafpunten. Hij staat nu tweede. Ook de proef van de Fransman Benjamin Aillaud mocht er zijn. Hij deed weinig onder voor Chardon, maar het halthouden en achterwaarts werd door Chardon beter uitgevoerd. Aillaud kreeg 43,58 punten, wat goed was voor de derde plek. Koos de Ronde reed ook een degelijke proef en bracht met Chardon het Nederlandse team aan de leiding in de landenwedstrijd.

De overwinning in het eerste wedstrijdonderdeel was voor gastheer Boyd Exell. Hij reed zoals gewoonlijk een fraaie proef die door alle juryleden met de hoogste score werd beloond en staat individueel aan de leiding met 35,19 strafpunten.

