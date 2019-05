Valkenswaard 2019: Ideal tuig voor winnaar marathon tweespannen

Ideal LeatherTech tuig. Foto: ©Meike Merks

Dit Ideal LeatherTech tuig is gemaakt van topkwaliteit leer dat gelooid is met een speciaal proces, waardoor het een nog zachtere en plooibare textuur krijgt. Deze speciale looitechniek en grote hoeveelheid gebruikte olie in het productieproces zorgt er voor dat het leer weinig onderhoud nodig heeft.

LeatherTech is een combinatietuig dat menners een maximale combinatie van veelzijdigheid en gebruiksgemak biedt. Met een paar kleine aanpassingen en reserve onderdelen kan dit tuig makkelijk gebruikt worden voor enkel- en tweespan, tandem, randem en vierspan. Een perfecte keuze voor menners die diverse combinaties rijden.

