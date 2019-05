Valkenswaard 2019: Zilco tuig voor winnaar marathon vierspannen

Dit veelzijdige Classic tuig is overal voor te gebruiken. Het heeft traditionele onderdelen voor formele en traditionele gebeurtenissen zoals presentatie, dressuur en vaardigheid. Maar het is ook sterk genoeg om de ontberingen van een marathon en zware wedstrijdomstandigheden te weerstaan. Aangezien de standaard onderdelen onderling uitwisselbaar zijn bij de diverse maten en combinaties, mag de winnaar een tuig uitzoeken dat past bij elk van zijn paarden uit het vierspan.

Op zaterdag 1 juni is er een vertegenwoordiger van Zilco aanwezig in de Boyd Exell stand op Driving Valkenswaard International. Hier kunt u terecht voor meer informatie over de diverse tuigen en de mogelijkheden voor een op maat gemaakt tuig.

