Valkenswaard 2022: Spannende marathon brengt klassementsverschuivingen

Ewoud Boom leidt het klassement bij de tweespannen

Bij de tweespannen was de Duitser Dennis Schneiders de winnaar van de marathon. Zijn kleine paarden waren razendsnel en in 5 hindernissen klokte hij de snelste tijd. Het beste Nederlandse tweespanresultaat staat op naam van Ewoud Boom. Vloeiend en op volle snelheid knalde hij door de hindernissen waarbij de samenwerking tussen de beide paarden uit het boekje was. “Ik ben blij met het resultaat”, zegt Ewoud na afloop. “Hindernissen waarbij mijn paarden in het hout kunnen blijven liggen mij het beste, zoals hindernis 1 en hindernis 8.” Hij staat nu aan kop, maar het verschil met de nummer 2 is slechts iets meer dan een punt. Die nummer 2 is Stan van Eijk. Voor hem verliep de marathon niet helemaal zoals hij had gewild, want in hindernis 3 kwam hij even vast te zitten en zo werd hij 6e in de marathon. De onderlinge verschillen zijn klein, dus morgen wordt het opnieuw een spannende wedstrijddag.

Brauchle niet te stoppen

Bij de vierspannen voelde Michael Brauchle zich als een vis in het water. Hij won de marathon, ondanks dat hij in de waterhindernis even stil kwam te staan. Glenn Geerts had zijn vossen er ook prima aan staan en werd tweede. Bijna iedere rijder had wel wat tegenslag in een van de hindernissen. IJsbrand Chardon zat even vast in hindernis 3 en ook Bram Chardon had wat tegenslag. In zowel hindernis 3 als in hindernis 4 zat hij even vast. Boyd Exell had enorme pech bij het uitrijden van de laatste hindernis. Hij schampte een hek waardoor een van de paarden ten val kwam, maar gelukkig liep alles goed af en was het paard ongedeerd. Omdat het na de hindernis gebeurde leverde het geen strafpunten op, maar hij finishte hierdoor wel te laat in het traject, wat hem 3,25 aan tijdstrafpunten bracht. Met een verschil van iets minder dan 1 balletje staat Boyd nog aan de leiding. Michael Brauchle is dankzij zijn marathonwinst opgeklommen naar plaats 2. Beste Nederlander in de marathon was Koos de Ronde. Dankzij zijn 3e plek in de marathon staat hij nu 10e overall. In de top 10 zijn de verschillen klein, dus de vaardigheid zal ongetwijfeld een spannend slotstuk worden.

Michael Brauchle won de marathon

Handicap stakes

Na de marathon leidt VIP-class rijder Jan Olivier de handicap stakes bij de tweespannen. Bij de vierspannen gaat Tom Stokmans nog steeds aan de leiding in dit speciale klassement.

Klik hier voor alle uitslagen

