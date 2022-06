Valkenswaard 2022: Tijd scherprechter in de vaardigheid

Stan van Eijk won de vaardigheid en daarmee de wedstrijd

Geen nulrondje

Bij de tweespannen konden allen Sven Stuyk en Dennis Schneiders de tijdlimiet halen, maar dat ging wel ten koste van een paar afgereden balletjes. De enige die alle ballen liet liggen was Stan van Eijk. Hij won de vaardigheid met slechts 0,19 strafpunten. Klassementsleider Ewoud Boom tikte er 2 ballen af en had ook tijdfouten. Hiermee verspeelde hij de overwinning en werd tweede. “We komen vaardigheidsles bij je nemen,” grapte Miriam Boom na afloop tegen Stan. De Limburger toonde zich opgelucht. “Ik wilde natuurlijk een nulrondje,” zegt hij. “Wij trainen met Ad Aarts veel op de vaardigheid en we weten dus hoe hard we moeten rijden. Ik wilde meer power in mijn span en het is voor mijn nieuwe paard pas zijn 3e vaardigheidswedstrijd. In de marathon gisteren was hij veel te gespannen. Maar ik moet niet zeuren, ik wilde meer power en dus gaan we hiermee verder werken.” De Zwitser Marcel Luder mocht op het derde treetje van het erepodium plaats nemen.

Winnares van de handicap stakes was Sanny Hagen-Dijkhuis.

De Ronde wint vaardigheid

Ook bij de vierspannen reed er niemand foutloos. Koos de Ronde won de vaardigheid met alleen 3 strafpunten voor een afgeworpen balletje. Daarmee klom hij naar een 7e plek in de eindrangschikking. IJsbrand Chardon eindigde als beste Nederlander op plaats 5. Gastheer Boyd Exell haalde ook de tijd niet en zag een bal rollen, maar hij had genoeg marge en won de wedstrijd. Michael Brauchle hield wel alle ballen op de kegels. Helaas kwam ook hij in tijdnood, wat hem 5,15 aan tijdfouten opleverde. De Duitser werd tweede in de eindklassering. De derde plek op het podium was voor België in de persoon van Glenn Geerts. Evenals Boyd had ook hij er 1 bal af en een paar tijdfouten. Zo werd het podium bij de vierspannen er een van 3 nationaliteiten. De overwinning in de handicap stakes was voor Daniel Schneiders.

Koos de Ronde in zijn winnende vaardigheidsrit

Op naar 2023

Met deze zonovergoten slotdag zit Driving Valkenswaard International er weer op. Het was een spannende wedstrijd, waarbij geen dag hetzelfde was. Nadat het vorig jaar door de coronapandemie een evenement zonder publiek was, konden jong en oud nu vier dagen genieten van de aangespannen paardensport. Voorzitter Ludo Hertroijs: “Het was geweldig dat we weer zoveel gasten konden ontvangen. De wedstrijd is vlekkeloos verlopen en ik ben onze sponsoren en alle vrijwilligers zeer dankbaar. De sport was van hoog niveau en de wedstrijd was spannend tot het laatste moment.” De datum voor volgend jaar is al bekend: 8 tot en met 11 juni 2023.

Evenals vorig jaar won Boyd Exell de wedstrijd

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.