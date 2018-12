Valkenswaard, Boedapest en Geesteren/Boekelo kandidaten EK vierspannen 2021 en 2023

2021

DVI vond voor het eerst plaats in 2016 en organiseerde in 2018 met succes de landenwedstrijd voor vierspannen. Drijvende kracht achter dit evenement is gastheer en organisator Boyd Exell.

Boedapest heeft zich naast het EK vierspannen ook kandidaat gesteld voor het EK springen, dressuur, para-dressuur en voltige.

2023

De organisatie van DVI zich ook kandidaat gesteld voor het EK 2023. Naast DVI heeft Nederland nog een kandidaat voor het EK vierspannen, namelijk Geesteren/Boekelo. Deze organisatie heeft zich aangemeld voor de organisatie van het EK springen, dressuur, para dressuur, eventing en vierspannen in 2023.

Haras du Pin 2021 en 2022

De organisatie van de wedstrijd in het Franse Haras du Pin heeft zich gemeld voor de organisatie van het Wereldkampioenschap voor enkel-, twee-en vierspan pony’s 2021 en het WK enkelspan paarden 2022.

De beslissing over de toewijzing van het EK vierspannen 2021, WK pony’s 2021 en WK enkelspannen 2022 wordt genomen in het voorjaar van 2019.

De toewijzing voor het EK vierspannen 2023 wordt in het najaar van 2019 bekend gemaakt.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.