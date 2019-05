Valkenswaard 2019: Schwitte aan kop

Het was een prachtige tweespan dressuurdag vandaag op de terreinen van Boyd Exell. De dag begon koud, met een enkel drupje regen, maar in de middag waren de omstandigheden heel anders met warmte en zonneschijn. Er was een aantal indrukwekkende tweespanproeven, waaronder die van winnaar Lars Schwitte. Zijn proef was een genot om naar te kijken, met mooie overgangen en een heel licht contact met de paarden.

Ook de proef van Tor van den Berge (Australië) mocht er zijn. De Australiër eindigde als tweede met 47,31 strafpunten. Beste Nederlander was Theo Timmerman. Hij reed een mooie en secuur uitgevoerde proef en scoorde 53,64; goed voor de zevende plek. Vier rijders bleven onder de 50 strafpunten. Achter Schwitte en Van de Berge reed Franck Grimonprez (Frankrijk) een puntenaantal van 49,64. Dressuurdiva Amely von Bucholtz stuurde haar paarden Alandro en Dilano naar 49,78 wat goed was voor de vierde plek.

Morgen zijn de vierspannen paard aan de beurt. Er is een sterk deelnemersveld: om 10.00 uur begint de wedstrijd en tegen de klok van 17.00 uur is dit onderdeel achter de rug.

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor het fotoalbum

Lars Schwitte in zijn winnende proef