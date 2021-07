Valkenswaard: Ewoud Boom slaat zijn slag in de marathon

Marathonwinnaar Ewoud Boom

De overwinning in de marathon bij de tweespannen was voor Ewoud Boom. Het was voor hem de oogst van de opleiding van zijn achtjarige span paarden die eigendom zijn van Alfons Engbers. “Ze liepen hier pas hun vierde wedstrijd,” vertelt Ewoud. “De paarden hebben veel potentie, maar nauwelijks ervaring. In hindernis 1 maakte ik zelf gelijk een stomme fout, door een verkeerd lijntje te rijden. Dat kostte me zeker 10 seconden. En in hindernis 5 had ik geluk. De technische hindernissen, vooral de laatste 3 lagen mij het beste. In het hout laten deze paarden zich echt heel fijn sturen.” Ewoud is dankzij de marathonwinst opgeklommen naar een 12e plaats in de rangschikking. Over zijn kansen in de vaardigheid doet hij geen uitspraken. “Natuurlijk wil ik foutloos rijden,” lacht hij. “Maar ik heb geen idee wat de paarden morgen gaan doen. Het ligt eraan hoe ze herstellen na vandaag en dan is het nog zien hoe ze reageren op het parcours.”

Beste Nederlander in het klassement bij de tweespannen is Stan van Eijk: hij was 10e in de marathon en staat in de tussenstand op plaats 6. Ook Carlo Vermeulen reed een uitstekende marathon, hij werd derde. Zijn paarden oogden zeer fit en draaiden op een dubbeltje. In het eerste deel van het parcours reed hij overal binnendoor en in de laatste hindernissen nam hij iets langere lijnen omdat hij dacht dat de paarden dan misschien wat vermoeid zouden zijn. “Achteraf had ik dat misschien beter niet kunnen doen,” zegt hij daarover. “Want nu heb ik daardoor tijd verloren ten opzichte van anderen.”

De Duitser Arnd Lörcher werd tweede. Hij was het snelst op de spectaculaire ‘berg-hindernis’. Martin Hölle was razendsnel, maar reed er in de lastige hindernis 2 een bal af en werd vierde. Hij staat fier aan de leiding met ruim 6 punten voorsprong.

Marathonwinst voor Koos de Ronde

Bij de vierspannen revancheerde Koos de Ronde zich voor zijn mindere dressuur. Hij won de marathon overtuigend. In maar liefst 6 van de 8 hindernissen was hij het snelst en kon zich zelfs twee afgeworpen ballen permitteren. Zijn paarden toonden na de laatste hindernis geen spoor van vermoeidheid. Mark Weusthof werd tweede. Zijn paarden lieten zich fijn sturen en liepen soepel door de lastige obstakels. De Belg Glenn Geerts was ontketend en klokte snelle tijden. In de technische hindernis 7 vielen er twee ballen wat hem de overwinning kostte: hij werd derde.

De top 3 in het vierspanklassement is ongewijzigd. Boyd Exell en Bram Chardon reden een flitsende marathon. Bij IJsbrand Chardon verliep het wisselvallig. Hij klokte op de hindernissen in de eerste helft van het parcours snelle tijden, maar kwam in de hindernissen 6 en 7 even vast te zitten. IJsbrand werd vijfde, maar heeft zijn tweede plaats in het klassement kunnen vasthouden. Achter de top drie staan alle rijders dicht op elkaar, wat morgen een spannende vaardigheidsproef belooft.

Koos de Ronde heerste in de vierspanmarathon

