Valkenswaard: Martin Hölle onbetwiste winnaar

Winnaar van de vaardigheidsproef was de Zwitser Marcel Luder. Hij was de snelste dubbel foutloze. In het parcours waren maar liefst 3 combinatie-hindernissen en de nodige smalle poorten, maar de tijd was voor veel deelnemers geen lastige opgave. Uiteindelijk waren er twaalf foutloze combinaties.

Makkelijk is niet simpel

“Eigenlijk is het best lastig om een vaardigheidsparcours te rijden dat niet zo heel moeilijk is,” vertelt Stan van Eijk na afloop. “We hebben altijd ingewikkelde parcoursen en ik had echt het gevoel dat ik terugreed.” Stan had nog veel geluk op poortje 13, maar alles bleef liggen en hij had 8 seconden over. Na hem was het de beurt aan de Australiër Tor van den Berge. Die kon zijn geluk niet op toen hij foutloos over de finish kwam. Sandro Koalick, Anna Sandmann en Franck Grimonprez maakten vervolgens fouten. Martin Hölle stond op grote voorsprong, maar maakte de wedstrijd in stijl af. Hij bleef foutloos en binnen de tijd en was de overtuigende winnaar.

Tor van den Berge kan nauwelijks geloven dat hij tweede is geworden achter de wereldkampioen. Hij straalt: “Ik ben heel gelukkig. Twee jaar geleden kwamen deze paarden uit Australië. Ik kan het bijna niet geloven en ik ben heel blij voor de eigenaren.”

Op naar het WK

Winnaar Martin Hölle is blij met zijn resultaat. “Dit is voor mij een goede voorbereiding naar het wereldkampioenschap. We gaan hierna nog wat kleine wedstrijdjes rijden om in vorm te blijven.” Opvallend was de vos Jason die hij inzette in de marathon en de vaardigheid. “Jason is een heel fijn paard. We hebben hem al vier jaar, hij is nu 7 jaar oud en we hebben hem zelf opgeleid. De laatste tijd is hij sterk verbeterd en heeft hij zich heel goed ontwikkeld. Hij liep hier pas zijn tweede wedstrijd. Op de langere termijn wil ik hem ook wel in dressuur gaan inzetten.” Daarmee lijkt wel duidelijk wat de keuze wordt voor zijn paarden op het WK in september. “Ik ben heel blij met deze overwinning en ik ga natuurlijk mijn uiterste best doen op het wereldkampioenschap.”

