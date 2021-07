Valkenswaard: Martin Hölle wint dressuur tweespannen

Dat Hölle de dressuur won was voor velen geen verrassing. Hij reed een prachtige proef, waarin alleen het achterwaarts mislukte. Net als gisteren was er onder de deelnemers wel wat commotie over de jurering. Zo was het jurycorps ook niet unaniem over de eerste plaats van de regerend wereldkampioen.

Ook de waardering van de mooi gereden proef van Anna de Ronde viel wat tegen. Haar span had een stille aanleuning en ze werkte de onderdelen netjes af. Ze staat nu in de top 20 achter Antonie ter Harmsel op plek 19.

Behoudens de eerste plek van Martin Hölle is de volgorde in de top 10 ongewijzigd. Morgen wacht er een pittige marathon met 8 hindernissen.

Klik hier voor alle uitslagen

Bekijk hier de winnende proef van Martin Hölle

Dressuurwinnaar Martin Hölle in de training eerder deze week