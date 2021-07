Valkenswaard: Nederland leidt landenwedstrijd en Exell wint dressuur

Exell reed een sublieme proef en werd door het gehele jurycorps als winnaar van het eerste wedstrijdonderdeel gezien. Zijn vier paarden liepen als een blok met schwung, afdruk en prachtige schakelingen. Het harmonische beeld werd beloond met 33,93 strafpunten. IJsbrand Chardon deed een goede poging om in de buurt van zijn rivaal te komen. Zijn voorpaarden liepen met veel front en de figuren in het eerste deel gingen met mooie stelling en buiging. In de eerste stapreprise duwden de voorpaarden wat tegen elkaar en daarna werd het totale plaatje wat minder dan in het eerste deel van de proef. Met 41,98 staat IJsbrand de tweede plaats. Bram Chardon staat op plek 3 met 46,98. Zijn proef gaf een mooi ontspannen beeld.

Boyd Exell won de dressuur

Landenwedstrijd

In de vierspanrubriek zaten de juryleden weer op één lijn in hun beoordeling. Door de scores van de beide Chardons leidt Nederland het landenklassement met een ruime voorsprong. Duitsland staat tweede door goede proeven van Christoph Sandmann en Michael Brauchle, die individueel 5e en 6e staan. Mareike Harm, die geen teamlid is, reed een harmonieuze proef en staat individueel voor haar landgenoten op plaats 4. België staat vlak achter Duitsland op de derde plaats in het landenklassement.

