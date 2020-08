Valkenswaard opent haar deuren voor tweespan paarden

Voor deze groep wordt een tweesterren-wedstrijd uitgeschreven. De beste landen uit het individuele klassement van het Wereldkampioenschap in Drebkau 2019 ontvangen een uitnodiging om deelnemers af te vaardigen. Tweespanrijders uit Hongarije, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk, aangevuld met Polen, zijn van harte welkom. Het aantal tweespanrijders dat per land kan starten, is afhankelijk van het aantal inschrijvingen voor het Wereldkampioenschap en voor de tweesterren-wedstrijd voor vierspan paarden.

Laatstgenoemde rubriek is eveneens aan het programma toegevoegd om de vierspanrijders die net buiten de boot vallen om hun land te vertegenwoordigen op het WK, toch in de WK-sfeer te laten deelnemen. Voor het WK mogen er zes deelnemers per land starten.

Uiteraard heeft het WK vierspannen bij de programmering de absolute prioriteit. Er is voldoende trainingsmogelijkheid voor alle aanspanningen en bij slechte weersomstandigheden rijden de tweespannen in een andere dressuur-en vaardigheidsring.

De organisatie heeft inmiddels de volledige goedkeuring van de Gemeente Valkenswaard voor de organisatie van het WK, dat vooralsnog zonder publiek plaatsvindt.

Alle wedstrijdonderdelen zijn echter via een (betaalde) livestream te volgen op internet!

Klik hier voor meer informatie.