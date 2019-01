Van binnen naar buiten bij Nimmerdor

Op zaterdag 23 maart 2019 vindt daar de menwedstrijd ‘Van Binnen naar Buiten’ plaats. Vertrekbasis is manege Nimmerdor, Kerkweg 3 in Leusden. De deelnemers kunnen die dag een prachtige route door natuurgebied De Treek rijden. Het wordt letterlijk van binnen naar buiten, want er worden ook in- en outdoor hindernissen gereden. Drie hindernissen zijn binnen in de grote accommodatie van manege Nimmerdor gebouwd en drie hindernissen zijn buiten in het bos gesitueerd.

Verkenning

Op de wedstrijddag vertrekt om 9.00 uur en om 10.00 uur een kar het bos in om de drie boshindernissen te verkennen. Die ochtend kunnen ook de indoorhindernissen op eigen gelegenheid worden verkend.

Deelnemen

Aanmelden voor deze wedstrijd kan tot zaterdag 16 maart 2019 via het aanmeldformulier op www.nimmerdor-leusden.nl. Meer informatie via menwedstrijd.nimmerdor@gmail.com. Het startgeld bedraagt €25,- Deelnemen is op eigen risico. Deelnemers zijn verplicht in deze wedstrijd een cap/helm te dragen en een bodyprotector. Op zaterdag 23 maart 2019 wordt in volgorde gestart tussen 11.00 uur en 14.00 uur.

In de ruime rijhal komen ook hindernissen

Vanaf de parkeerplaats bij Nimmerdor rijd je gelijk het bos in