VDB Stables: kwaliteit instructie belangrijk

Hoe dat gaat? Trainer Berry van den Bosch kijkt in hoofdzaak naar het lichaam en de motoriek van een paard of pony. Daar krijg je dan passende oefeningen en training bij. Ook kan er gericht aan een specifiek probleem worden gewerkt.

En verder? Berry let ook op de houding en commando’s van de menner. Veel menners hebben last van ingeslopen gewoontes. Dat zorgt dikwijls voor geluiden en/of bewegingen die je stuurmanskunst en rijkwaliteit niet bevorderen. Bij VDB Stables leer je hoe je duidelijk kunt communiceren met je paard(en) of pony(‘s). Zo gaan jullie als combinatie elkaar steeds beter begrijpen.

Kortom een training bij VDB Stables is goed voor je paard of pony, maar je komt als rijder zelf ook aan bod, want de mentale kant van de menner is ook een heel belangrijk onderdeel van de instructie. Hiermee krijg je meer vertrouwen en wordt je zelfverzekerd in je rijden.

Wil je meer weten over de kwaliteitslessen van VDB Stables of een les afspreken? Klik hier voor de website van VDB Stables.

Foto: bezit van VDB Stables