Vecsés: IJsbrand Chardon wint nipt van zoon Bram

Winst in dressuur en uiteindelijk ook in de wedstrijd voor IJsbrand Chardon

De Chardons kozen bewust voor deelname in Hongarije. “Het is verder weg, maar deze wedstrijd is net iets lichter dan Saumur. De marathon had bijvoorbeeld 7 hindernissen en zo heb je net een wat betere opbouw van je seizoen,” legt IJsbrand uit. Bovendien was de parcoursbouwer dezelfde als degene die het EK in Boedapest bouwt. En het bleek ook nog eens een mooie wedstrijd te zijn. “Alles lag heel dicht bij elkaar, het waren mooie stallen met prima boxen. De grasmat was strak en de hindernissen lagen in een grote cirkel op het terrein.”

Ongedwongenheid en souplesse

Vorig jaar had IJsbrand al nieuwe paarden ingepast, maar door corona heeft hij nu pas de tweede wedstrijd gereden met Favory Fantom en Idool in zijn span. Over beide paarden is hij enthousiast: “Fantom is een heel goed paard en hij maakte het waar. Hij geeft meerwaarde en snelheid aan mijn span.” Ook Idool is een paard waar hij veel verwachting van heeft. “Hij deed het heel goed,” zegt hij daarover. “Maar ik heb Hugo ook nog en die wil ik graag meenemen naar Windsor.”

Met de fraaie winnende score van 37,99 begon het lekker met de dressuur. “Het ging super en ook de juryleden waren enthousiast,” vertelt IJsbrand. “De eenvoud, ongedwongenheid en souplesse vielen op.” Twee juryleden zagen in Zoltán Lázár de winnaar van het eerste onderdeel. De Hongaar scoorde 39,79 en boekte daarmee het tweede resultaat. Bram Chardon kon niet onder de 40 punten blijven en werd derde met 42,18. “Bram had de pech dat zijn paarden niet helemaal stil bleven staan in het 8 seconden halthouden,” zegt zijn vader daarover.

Bram Chardon werd tweede in de marathon en de wedstrijd

Lange hindernissen

Hoewel de marathon niet heel zwaar was, bleek hij toch pittig. Het waren lange hindernissen, die best krap waren. Op het eerste oog tijdens het parcourslopen leken ze vrij gemakkelijk, maar het viel in het rijden best tegen. IJsbrand: “Vooral bij de tweespannen kon je dat goed zien. Dat het dan in het rijden toch niet zo simpel blijkt, is de verdienste van de parcoursbouwer.” Specialist Michael Brauchle was razendsnel en reed alles of niks. Dat leverde hem de overwinning in de marathon op. Bram Chardon zat hem op de hielen en werd tweede. De twee deden weinig voor elkaar onder en hadden zelfs ieder een balletje af gereden. IJsbrand Chardon had door dat er een tandje bij moest en schakelde in het laatste deel van de marathon op in een poging om Bram voor te blijven. Hoewel hij in de laatste twee hindernissen het snelst was, moest hij genoegen nemen met het derde marathonresultaat. Lázár werd vierde.

IJsbrand zette in het laatste deel van de marathon een tandje bij

Toch een balletje

Na de marathon stond IJsbrand nog op kop, waarbij het verschil met Bram iets meer dan 1 balletje was. Zoltán Lázár stond derde en maakte zijn reputatie op het gebied van vaardigheid rijden waar door foutloos te rijden. Bram hield het hoofd koel en deed hetzelfde in het lastige parcours. “De poorten 1,2 en 3 stonden gelijk extreem moeilijk met hele haakse wendingen,” vertelt IJsbrand. “Je wilt eerst in je ritme komen maar dat ging hier niet en met het vele draaiwerk was het een moeilijk parcours, zeker voor jonge paarden. Je kon geen tempo maken en de tijd was krap.” In het zicht van de finish tikte IJsbrand poort 19C af. “Ik reed te makkelijk. Nu moest ik 19 D en 20 nog laten liggen én binnen de tijd blijven.” Dat lukte en daarmee was de overwinning veilig gesteld. IJsbrand is blij met het resultaat en zegt over die bal: “Dat was mijn enigste smetje op deze wedstrijd.” En over de als tweede geëindigde Bram: “Hij reed een dijk van een wedstrijd, echt subliem met een ongelooflijk snelle marathon en super vaardigheid.”

Zoltán Lázár bleef in de marathon wat achter maar reed een foutloze vaardigheid en werd derde overall

Osztertág verslaat Hölle

Met 40 deelnemers was de tweespanrubriek goed bezet. Martin Hölle won de dressuur en hield na de marathon zijn koppositie vast. Maar in de vaardigheid reed hij er maar liefst 5 ballen af en haalde ook de toegestane tijd niet. Daardoor ging de overwinning naar een andere Hongaar: Kristóf Osztertág. Hij liet alle ballen liggen en had alleen tijdfouten, genoeg om de regerend wereldkampioen te verslaan. Osztertág reed een sterke wedstrijd met een vierde plek in dressuur en sterke marathon en vaardigheid. Overigens bleef bij de tweespannen niemand foutloos in de vaardigheidsproef. Met 1 afgeworpen balletje was Szabó Roland de beste in het laatste wedstrijdonderdeel. Claudio Fumagalli eindigde op een 7e plek in het grote deelnemersveld. Hij legde daarvoor de basis in de dressuur met een score van 39,19 (2e).

Een ijzersterke wedstrijd voor Kristóf Osztertág

Bekijk hier alle uitslagen

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.