Veel aanspanningen op de Hippiade Mennen

In de tien dressuurringen op het gras, zullen een kleine 180 aanspanningen hun dressuurproeven rijden. Elke combinatie rijdt twee proeven, waarbij elke proef door twee juryleden wordt beoordeeld. Degene met de beste overall score in zijn/haar klasse wordt kampioen.

Maar liefst twee mooi aangeklede vaardigheidsringen liggen klaar op de all weatherbodem van het hoofdterrein. Daar zullen ongeveer 120 aanspanningen hun parcours rijden. In Ring A is het parcours gebouwd door Govert de Koning. Daar worden de klassen M tot en met ZZ gereden. De foutlozen rijden aan het einde van de dag een barrage om te bepalen wie kampioen wordt. Dat belooft zoals alle jaren weer een spannend slotstuk te worden.

In Ring B worden de overige klassen gereden (met uitzondering van de tweespannen paard, die rijden ’s ochtends vroeg in ring A). Zij hebben een ingebouwde barrage. Dat selectieve parcours is ontworpen door Arjan Kleinjan.

Wie zijn favorieten wil volgen zal goed moeten plannen want het is een dag met een overvol programma, waarbij je als bezoeker ogen tekort komt.

Alle informatie over het programma en de startlijsten zijn door de KNHS gepubliceerd op www.hippiade.nl