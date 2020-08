Veel animo voor Trainingsdag Jeugd van Mendistrict Oost

Er hadden zich 28 jeugdmenners ingeschreven voor de trainingsdag op het schitterende terrein van de Sterruiters in Haaksbergen. De eerste groep bestond uit drie bixie menners, helaas was een aantal kinderen verhinderd. Vaste begeleiders Truus Middelkoop, Monique Rotman en Hans Ouwersloot begeleidden de jongste menners in de dressuur, vaardigheid en het rijden van een paar hindernissen.

De overige deelnemers kregen in tweetallen een dressuurles van Jeanette of Wim Veldboom van een half uur. Daarna maakte driekwart van de menners van de mogelijkheid gebruik om een dressuurproef te laten beoordelen door Wil van Hulst. Bij het overhandigen van het protocol gaf Wil nog wat ‘tips en tops’.

Arjan Kleinjan had een technisch maar goed te rijden vaardigheidsparcours neergezet, waarbij Herman ter Harmsel een training gaf. Herman liet de combinaties eerst een goed tempo opzoeken voordat er een paar oefenkegels werden gereden. Vervolgens werd het complete parcours op tijd gereden.

Marathonspecialist Raymond Letteboer begeleidde de menners door drie boshindernissen waaronder de waterbak. Eerst werd de hindernis een keer in draftempo gereden voor de juiste lijn, waarna een rondje op tijd volgde.

Mendistrict Oost kijkt tevreden terug op deze tweede trainingsdag voor de jeugd van dit jaar en organiseert komende winter nog een activiteit speciaal voor de jeugd. De deelnemers kregen na afloop een goed gevulde goodybag mee naar huis.