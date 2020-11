Veel nieuwe producten en leuke acties bij Nicole voor Menners

Stijging webshop

Nicole voor Menners staat voor kwaliteit en service en om haar klanten nog beter van dienst te kunnen zijn, heeft zij onlangs een grote opslag en een mooie showroom gecreëerd voor de ruiter-en mensport. Ook het aanpassen en aanmeten van tuigen op haar nieuwe locatie in Baarle Nassau is bijzonder populair. “Steeds meer klanten weten de weg naar mijn showroom te vinden en ook het aantal bezoekers en aankopen via mijn webshop is de laatste tijd enorm gestegen,” vertelt Nicole trots.

Cellpad

Een van de nieuwe producten die Nicole voor Menners aanbiedt is de nieuwe schoftonderlegger van Cellpad, de DYNAMIC. Deze schoftonderlegger is voorzien van vier vakken die opgevuld kunnen worden met neopreen inlays om zo de hoogte van het schofttuig te veranderen. “Het is een uniek product en fijn te gebruiken voor paarden/pony’s met een lastige rug,” vertelt Nicole. “Ook als je de inlays niet gebruikt, is het een zeer fijne onderlegger. Cellpad is een fantastisch product en zeker een aanwinst voor mijn assortiment!”

Klik hier voor meer informatie over de Cellpad Dynamic.

Schoftje zonder en met cellpad

Winactie Facebookpagina

Op de Facebookpagina van Nicole voor Menners staat een winactie. Degene die de leukste, grappigste, opvallendste of meest spectaculaire foto plaatst onder het originele bericht maakt kans op een gratis HB Polar of HB Showtime deken met teddy bontkraag voorzien van geborduurde naam.

Klik hier voor de winactie.

Feestdagen actie

Op dit moment heeft Nicole speciaal voor de feestdagen een actie: bij bestelling van een HB Polar of HB Showtime fleecedeken met teddy bontkraag, wordt deze gratis voorzien van een geborduurde naam aan één zijde van de deken.

Klik hier voor de website van Nicole voor Menners.