Veel deelnemers bij minimarathon De Dijkgraaf

“Ondanks dat het wat kouder was, had iedereen er weer veel zin in. Eindelijk mochten ze weer een marathon rijden”, aldus de organisatie. “Dankzij alle vrijwilligers verliep het op rolletjes.

De parcoursbouwer had een mooi parcours neergezet. “De waterbak en de brughindernis waren in het parcours opgenomen en dat leverde mooie beelden op.”

Dressuur/vaardigheid

Op 11 juli is de volgende men-activiteit bij PSC De Dijkgraaf. Dan organiseren zij samen met PSV de SASruiters een dressuur/vaardigheid. Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor het fotoalbum van de minimarathon

Minimarathon Ouddorp