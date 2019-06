Veel sportieve strijd in Gaasterland

Zaterdag begon de dag met regen en harde wind, maar ’s middags waren de omstandigheden ideaal voor de dressuur en vaardigheid. Govert de Koning had een mooi parcours neer gezet in de grote buitenmanege waar een flink tempo gereden moest worden om foutloos te rijden. Op zondag was het, op een buitje na, een stralende dag met een prachtige strijd in de marathon

Sam Couwenberg was met twee aanspanningen naar Friesland afgereisd en won de rubriek enkelspan pony’s klasse M/Z. Bij de tweespan pony’s klasse M won Tetske Douma.

In de rubriek enkelspan paarden klasse M gaf Wim Veldboom zijn voorsprong na de dressuur en vaardigheid niet meer weg in de marathon. Xander Tuitjer werd tweede. In de klasse Z werd Paul Versluis in alle onderdelen tweede en won daarmee de rubriek enkelspan paarden voor Anniek Schuiling.

Na de dressuur en vaardigheid ging Anna de Ronde ruim aan de leiding bij de tweespan paarden klasse M/Z. Ook zij hield haar voorsprong mooi vast en won voor Harry Streutker. Roelf Lamein won bij de vierspan pony’s klasse M en Monte Visser bij de vierspan paarden klasse M/Z.

