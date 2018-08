Veelzijdigheid troef op Aangespannen Dag Gilze

De hoofdactiviteit is uiteraard de mensport. In een groots opgezette oefenwedstrijd, voor zowel recreanten als basisrijders, worden deelnemers met diverse combinaties op de proef gesteld. De Aangespannen Dag Gilze staat als impulsmarathon op de kalender en is ook dit jaar opgenomen in de Brabantse Men Competitie.

Op zaterdag wordt weer de “marathon onder de man” verreden. In de ochtend, voordat de menners van start gaan, is er de gelegenheid voor ruiters en amazones om te paard de uitdaging aan te gaan om het vaardigheidsparcours en de hindernissen van de zaterdagwedstrijd te rijden. Daarna is het de beurt aan de beginnende wedstrijdmenners en recreanten, met een aparte kinder-/jeugdrubriek. De oefenmarathon op zaterdag bestaat uit de vaardigheid, een wegtraject en drie of vier hindernissen, waaronder de spectaculaire waterbak.

Op zondag gaan de ervaren wedstrijdmenners en basisrijders van start. Zij rijden achtereenvolgens een vaardigheidsproef, een wegtraject en zes hindernissen, waaronder de inmiddels bekende waterbak en brughindernis. De veterinaire keuring is dit jaar op zondag weer aanwezig en gebleken is dat dit op prijs gesteld wordt door iedereen.

In een breed deelnemersveld met aanspanningen vanuit heel Nederland en België belooft het weer een spannende strijd om het eremetaal te worden.

Het hoofdterrein biedt plaats aan alle hindernissen, een tribune, de vaardigheid, een groot centraal gelegen terras met horeca, de Altenafair en het kinderdorp.

De Aangespannen Dag Gilze en de Altenafair zijn gratis toegankelijk en ook het parkeren is kosteloos.

