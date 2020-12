Veiligheidshelm verplicht

Met name in de hogere dressuurklasses en in het mennen zagen we ook nog wel eens een hoed of pet als hoofddeksel voorbij komen. Vanaf 1 januari wordt de veiligheidshelm echter verplicht tijdens alle paardensportactiviteiten die onder KNHS reglementen verreden worden. Alleen voor de discipline voltige geldt de verplichting niet.

Bron: KNHS