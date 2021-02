Verandering binnen team Hoefnet

Kenmerkend voor Hoefnet is de betrokkenheid en passie voor de mensport. De redactie zit altijd en overal bovenop het nieuws, dat objectief en informatief wordt gebracht. Door de aanwezigheid op een groot aantal menwedstrijden in Nederland en in het buitenland, inclusief de Europese-en Wereldkampioenschappen, voorziet Hoefnet de mensportliefhebbers altijd van actueel nieuws, uitslagen, video’s en foto’s. De site wordt maandelijks bezocht door ruim 130.000 unieke bezoekers en heeft naast een Nederlandse ook een Engelse, Duitse en Hongaarse versie. Ook op social media heeft Hoefnet veel volgers.

Al 25 jaar toonaangevend

Op 13 mei 1996 werd Hoefnet opgericht door Cindy Timmer en Rick Velstra als een internetoverzicht van hoefsmeden, aangevuld met een wedstrijdkalender en advertenties. Aanvankelijk werden nieuwsberichten overgenomen uit andere kanalen en ging het over alle takken van paardensport. Sinds 1998 levert Hoefnet eigen berichtgeving, waarbij de site zich uitsluitend richt op het mennen. Met de Engelse versie werd direct gestart, in 2010 werd de Duitse versie toegevoegd en in 2015 kwam de Hongaarse versie erbij.

Nieuwe rolverdeling

Cindy: ‘Het Hoefnet team bestaat uit zeer professionele en enthousiaste mensen en dat team blijft ongewijzigd. Ik ga alleen een andere rol spelen.’ Met haar kennis, ervaring en contacten blijft ze betrokken bij Hoefnet en onderdeel van het team, maar ze neemt een beetje afstand. Cindy zet haar normale werkzaamheden als (mede) organisator van een groot aantal internationale menwedstrijden en kampioenschappen in binnen- en buitenland voort. Ze licht haar keuze toe: ‘Na bijna 25 jaar met hart en ziel aan Hoefnet te hebben gewerkt, is het voor mij tijd om wat meer afstand te nemen. Hoefnet was een heel belangrijk onderdeel van mijn leven en heeft me ontzettend veel gebracht.’

Frisse wind

Meike Paridaans heeft veel kennis en ervaring binnen de hippische wereld. Niet alleen als webredacteur, maar ook in de hippische evenementenbranche. Anderhalf jaar geleden trad Meike toe tot team Hoefnet als Facebook redacteur. Dat werk doet ze met veel plezier: ‘Ik hou ervan om snel te schakelen en ik ben erg slecht in niks doen. Van werken krijg ik energie, en van Hoefnet in het bijzonder. Op Hoefnet zijn veel nieuwsberichten, foto’s, uitslagen- en startlijsten én een uitgebreide kalender te vinden. En dat ik daar nu meer in ga betekenen is ontzettend gaaf. Ik heb ideeën genoeg, dus kom maar op!’

Cindy voegt daar aan toe: ‘Ik zeg altijd ‘je bent zo goed als het team om je heen.’ Met Meike aan de leidsels komt er verjonging en vernieuwing waar alle Hoefnet bezoekers van profiteren. Om verder te kunnen groeien en nóg beter te worden, is het gewoon nodig om af en toe te veranderen.’

