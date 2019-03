Verborgen verleden

Net zoals in het TV-programma ‘Verborgen verleden’, ontrafelt hij het verleden van onze rijtuigen. Een rijtuig is in zijn ogen meer dan een ‘ding van hout en ijzer’. Hij ziet het als iets tastbaars van onze eigen geschiedenis. Een ding met een menselijk verhaal dus. Het verhaal van de rijtuigbouwer, van de rijtuigschilder, van de boer, de baron of de stalhouder die er mee reed. Mensen die tijden van welvaart en misère, van oorlogen en technische vooruitgang meemaakten.

Op zaterdagmiddag 9 maart neemt Mario Broekhuis in Markelo de liefhebbers van historie en de geschiedenis van rijtuigen verhalenderwijs mee in het verleden. Een paar rijtuigen en oude foto’s spit hij tot op de draad uit. Zijn missie: iets van bewondering voor ons erfgoed opwekken. Het wordt noch een lezing, noch theater: gewoon een boeiende middag.

Deze door de NVTG geïnitieerde middag is voor iedereen gratis toegankelijk en wordt op zaterdag 9 maart gehouden in De Haverkamp, Stationsstraat 28 in Markelo. Inloop vanaf 13.00 uur. Aanvang programma om 14.00 uur.

Naast de verhalen zijn ook een aantal ponyrijtuigen te bewonderen en een uitgebreide collectie bouw- en ontwerptekeningen van rijtuigen.

Kun je er niet bij zijn, maar ben je benieuwd? De verhalen van Mario Broekhuis zijn terug te lezen op www.hippomobielerfgoed.nl/verhalen.