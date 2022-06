Verdeelsleutel Hippiade 2022 bekend

De beste, geselecteerde enkelspan en tweespan-menners, pony’s en paarden, uit alle mendistricten in de disciplines dressuur en/of vaardigheid komen die dag op de Hippiade in actie om zich met elkaar te meten in de klassen B tot en met ZZ.

In de verdeelsleutel kun je terugvinden hoeveel combinaties er per mendistrict worden geselecteerd. Dit aantal wordt per klasse berekend op basis van het aantal actief startende combinaties in je mendistrict ten opzichte van het aantal actief startende combinaties over alle mendistricten in Nederland. Hoe meer actief startende combinaties in jouw mendistrict, hoe meer combinaties er door mogen naar de Hippiade.

Selectie via DK Dressuur en Vaardigheid

De selectiemomenten vinden plaats op de districtskampioenschappen Dressuur en Vaardigheid van je mendistrict:

Mendistrict Noord: 11 juni in Sonnega

Mendistrict Oost: 18 juni in Putten

Mendistrict West: 03 juli in Middenbeemster

Mendistrict Zuid: 10 juli in Panningen

Hierna wordt bekendgemaakt welke combinaties er een ticket voor de Hippiade bemachtigd hebben.

Klik hier voor de verdeelsleutels en meer informatie over de Hippiade

Klik hier voor het kampioensreglement van de Hippiade